РосСМИ назвали дату обмена пленными между Украиной и "ЛДНР"

Стороны договорились провести обмен пленными в формате "всех на всех".

Украинская сторона и представители самопровозглашенных "ЛДНР" согласовали точную дату обмена пленными. Как пишут российские СМИ, это произойдет 29 декабря.

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Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием переговоров.

"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное", - сказал источник СМИ. Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, пока неизвестно.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжения переговоров со всеми сторонами 23 декабря в режиме скайп-конференции заявила, что до конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков.