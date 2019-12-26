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РосСМИ назвали дату обмена пленными между Украиной и "ЛДНР"

15:21, 26 декабря 2019
Война
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Иллюстративное фото УНИАН

Украинская сторона и представители самопровозглашенных "ЛДНР" согласовали точную дату обмена пленными. Как пишут российские СМИ, это произойдет 29 декабря.

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Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием переговоров.

"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное", - сказал источник СМИ. Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, пока неизвестно.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжения переговоров со всеми сторонами 23 декабря в режиме скайп-конференции заявила, что до конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков.

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Теги: #пленные#обмен#лднр