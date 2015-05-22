Amnesty International: обе стороны конфликта на Донбассе жестоко обращаются с пленными

Об этом говорится в докладе Amnesty International, текстом которого располагает УНИАН.

«Заключенных с обеих сторон подвергали избиениям и имитациям казней. Мы также задокументировали внесудебные казни лиц, которых удерживали сепаратистские группы», - отмечается в докладе.

В Amnesty International считают, что как «прокиевские», так и «сепаратистские силы» должны положить конец этим преступлениям и убедиться, что все бойцы под их контролем знают о последствиях нарушений в отношении пленных во время конфликта, которые предусмотрены международным правом.

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В докладе отмечается, что из 33 бывших пленных, опрошенных Amnesty International, 32 описали тяжелые побои или иные серьезные нарушения, которые были совершены как «сепаратистскими», так и «прокиевскими» группами. Все опрошенные были задержаны в период с июля 2014 года по апрель 2015 года, организация провела большую часть интервью в марте, апреле и мае этого года.

Ранее УНИАН сообщал, что в Международной правозащитной организации Amnesty International заявляют об отсутствии пыток в отношении двух задержанных российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева не совершалось.