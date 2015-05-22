Пленных российских ГРУшников нужно немедленно обменять на Савченко - Навальный

Об этом он пишет в статье на своем сайте.

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"За всё время к ним (военным) никто не пришёл из посольства, а их родственников заставляют публично врать о них, это выглядит именно как предательство. Понятно, что эти люди выполняли незаконный приказ. Понятно, что деятельность была полностью нелегальной. Ну так шпионы-разведчики тоже незаконной деятельностью занимаются. Их же обменивают", - пишет Навальный.

Российский оппозиционер вспоминает, какую кампанию развернули за "журналистов" "лайфньюз", когда их задержали.

"(Они) Полные отбросы, предатели, воры и вообще ничего, кроме вреда обществу не приносят? Тем не менее, они были, к сожалению, гражданами РФ и обменивать их надо было. А сейчас-то что? Где Дима Билан? Где певица Валерия и телерепортажи? Где значки у ведущих "Вестей Недели", - задается вопросом Навальный.

По его словам, нынешние "пленные-то выполняли приказ военного командования с оружием в руках".

"Это точно ответственность всей страны, в отличие от проституток с камерами, за которых отвечает начальник. Нужно немедленно обменять их на Савченко и, конечно, прекратить позорище с унижающимися родственниками", - подчеркнул он.

Напомним, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.

Как сообщал УНИАН, в СБУ говорят, что российский консул до сих пор не посещал в киевском Главном военном госпитале двух российских диверсантов.

По данным СБУ, вечером 19 мая задержанным военнослужащим ГРУ генштаба вооруженных сил Российской Федерации капитану Ерофееву и сержанту Александрову украинскими следователями было лично объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258 п. 3 УК Украины за участие в террористической деятельности так называемой "ЛНР"