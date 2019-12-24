Оккупанты сегодня 7 раз ударили по силам ООС: один военный ранен

С начала суток вооруженные формирования РФ нарушили режим тишины 7 раз.

Сегодня боевики на Донбассе били по позициям Объединенных сил возле Новолуганского из минометов калибра 82 мм, запрещенных Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня семь раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, один обстрел позиций украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован возле населенного пункта Березовое в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: трижды недалеко от Новолуганского из 82-мм миномета - 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта Шумы - из гранатометов различных систем.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.