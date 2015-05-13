Боевики подтянули технику и провоцируют силы АТО на участках, где раньше было спокойно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Противник активизировался, подтянув к линии разграничения тяжелое вооружение - 122- и 152-миллиметровые орудия, танки и другую бронетехнику. Повышение количества вооруженных провокаций на ранее спокойных участках и другие провокационные заявления и действия боевиков не оставляют сомнений в стремлении врага сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону", - сказал он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО не погиб ни один военный

По словам Лысенко, на Мариупольском направлении боевики совершили серию вооруженных провокаций в Широкино, в том числе с применением 120-миллиметровых минометов. "Потерь на этом направлении нет. Попытки врага продвинуться вперед были безуспешными", - подчеркнул он.

На Донецком направлении боевики ведут активные боевые действия в районе аэропорта, на широкой линии фронта от Красногоровки до Авдеевки. "Именно здесь противник наиболее активно применяет запрещенное вооружение ... Точки наиболее ожесточенного противостояния - Пески и Марьинка. Также боевики вели огонь по другим позициям - в районе Горловки и Светлодарска", - сообщил Лысенко.

На Луганском направлении, по его словам, произошла серия перестрелок в районе н.п. Счастье и Станица Луганская.