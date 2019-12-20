На Донбассе с начала суток зафиксировано 5 обстрелов

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в вечерней сводке в Facebook.

Оккупанты обстреляли позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вольный из минометов калибра 82-мм, недалеко от Светлодарска из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 3 обстрела по позициям ОС: рядом с Невельским из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Славного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Каменки из гранатометов различных систем.

«Сегодня, 20 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - сообщает штаб ОС.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - обстрел зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое. Боевики обстреляли украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.