ВСУ сегодня были вынуждены дважды "адекватно ответить" оккупантам на их обстрелы - Минобороны

Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Сегодня российские оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе по позициям Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеЧасть заключенных отказываются от обмена и возвращения в "ЛДНР" - росСМИ

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны украины Максим Праута.

"С начала текущих суток до 12:30 оккупанты дважды открывали огонь на Донецком направлении", - сказал Праута.

По его словам, после полуночи почти одновременно оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начали обстреливать украинские позиции в районах Невельского и Славного.

"Первый обстрел длился 40, а второй - 50 минут. Учитывая плотность огня, а также имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, в обоих случаях военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику", - отметил Праута.

Также он сообщил, что, по имеющейся информации, потерь с украинской стороны не зафиксировано.