ВСУ сегодня были вынуждены дважды "адекватно ответить" оккупантам на их обстрелы - Минобороны
Сегодня российские оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе по позициям Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте такжеЧасть заключенных отказываются от обмена и возвращения в "ЛДНР" - росСМИ
Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны украины Максим Праута.
"С начала текущих суток до 12:30 оккупанты дважды открывали огонь на Донецком направлении", - сказал Праута.
По его словам, после полуночи почти одновременно оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начали обстреливать украинские позиции в районах Невельского и Славного.
"Первый обстрел длился 40, а второй - 50 минут. Учитывая плотность огня, а также имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, в обоих случаях военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику", - отметил Праута.
Также он сообщил, что, по имеющейся информации, потерь с украинской стороны не зафиксировано.