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ВСУ сегодня были вынуждены дважды "адекватно ответить" оккупантам на их обстрелы - Минобороны

12:59, 20 декабря 2019
Война
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ВСУ ответили оккупантам на их обстрелы / фото пресс-центр штаба ООС

Сегодня российские оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе по позициям Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны украины Максим Праута.

"С начала текущих суток до 12:30 оккупанты дважды открывали огонь на Донецком направлении", - сказал Праута.

По его словам, после полуночи почти одновременно оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начали обстреливать украинские позиции в районах Невельского и Славного.

"Первый обстрел длился 40, а второй - 50 минут. Учитывая плотность огня, а также имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, в обоих случаях военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику", - отметил Праута.

Также он сообщил, что, по имеющейся информации, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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Теги: #обстрелы#оккупанты