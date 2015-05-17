За сутки погибли 3 украинских военнослужащих, 17 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера в результате боевых действий мы потеряли 3 украинских воинов, еще 17 были ранены», - сообщил Лысенко.

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По его данным, двое военных погибли в направлении обороны города Светлодарск Донецкой области под поселком Лозовое, один – в городе Счастье Луганской области.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 мая в зоне антитеррористической операции боевики обстреляли более 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.