За сутки погибли 3 украинских военнослужащих, 17 получили ранения

13:28, 17 мая 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, 17 получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера в результате боевых действий мы потеряли 3 украинских воинов, еще 17 были ранены», - сообщил Лысенко.

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По его данным, двое военных погибли в направлении обороны города Светлодарск Донецкой области под поселком Лозовое, один – в городе Счастье Луганской области.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 мая в зоне антитеррористической операции боевики обстреляли более 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.

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