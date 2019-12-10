Полное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца 2019 года – Зеленский

Стороны договорились о всестороннем и бессрочном прекращении огня на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «нормандская четверка» договорилась о введении бессрочного перемирия на Донбассе, которое должно начаться до конца 2019 года.

Читайте такжеВ Париже заявили о необходимости расширить мандат СММ ОБСЕ на круглосуточный мониторинг на Донбассе

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в Париже.

«Сегодня Украина, Германия, Франция и РФ обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Первое – это неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на востоке Украины: это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года», - заявил Зеленский.