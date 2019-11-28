Обострение на Донбассе: ранены и травмированы трое украинских военных

27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

За прошлые сутки, 27 ноября, боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получили два военнослужащих, еще один – боевую травму.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

"Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", – рассказали в ООС.