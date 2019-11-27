Боевики хотят ввести в ОРДЛО обязательную "срочную военную службу" – Минобороны

Также оккупационными администрациями применяются скрытые меры по ограничению выезда призывного контингента в РФ для трудоустройства.

Оккупационные власти так называемых «Донецкой и Луганской народных республик» хотят ввести на подконтрольной территории обязательную «срочную военную службу».

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, ссылаясь на данные украинской разведки.

По его словам, в настоящее время наблюдается активизация командованием российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по агитации населения на прохождение военной службы в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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«Для повышения эффективности рекрутинговой деятельности оккупанты

увеличили объемы распространения соответствующей пропаганды с использованием телевидения, радио, социальных сетей и наглядной агитации. При этом оккупационными администрациями применяются скрытые меры по ограничению выезда призывного контингента в РФ для трудоустройства», - отметил Праута.

В то же время, пресс-секретарь отметил, что ресурс и качественные характеристики потенциальных местных призывников продолжают снижаться, что заставляет командование ВС РФ комплектовать подразделения российско-оккупационных войск наемниками - гражданами РФ, к вербовке которых на территории России активно привлекаются так называемые «Патриотические» общественные организации.

«Кроме того, кадровый некомплект планируется компенсировать за счет введения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязательной «срочной военной службы», - сказал Праута.

Как сообщал УНИАН, в течение суток, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.