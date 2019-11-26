Оккупанты обустраивают огневые позиции вблизи районов отвода сил

Также, по данным Главного управления разведки Минобороны, противник завозит на временно оккупированную территорию новые партии боеприпасов.

Российские оккупанты продолжают обустраивать дополнительные огневые позиции для минометов и артиллерии вблизи районов отвода сил и средств на Донбассе вдоль линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге со ссылкой на данные Главного управления разведки оборонного ведомства.

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В частности, он сообщил, что "командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по обустройству дополнительных огневых позиций для минометов и артиллерии, в т. ч. вблизи районов отвода сил и средств".

Кроме того, спикер добавил, что "на передовую противником завозятся новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности".

По словам Гуцуляка, 23 ноября в результате нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов на территории 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ.

"Командование противника пытается всячески скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейкового видеоматериала о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня", - сообщил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в районе разведения сил и средств Петровское-Богдановка осуществлен демонтаж двух огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).