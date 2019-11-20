Генерал ВСУ о Пореченкове в ДАПе: его счастье, что мы не знали о его приезде в старый терминал

Генерал подчеркнул, что ВСУ в аэропорту хорошо "работали по отдельным целям".

Российский актер Михаил Пореченков, поддерживающий агрессию РФ против Украины, не уехал бы из старого терминала, где стрелял на камеры «по киборгам», если бы о месте его пребывания в тот момент знали украинские бойцы.

Об этом в интервью УНИАН рассказал генерал-майор Олег Микац, который в те дни был комбригом 93-й бригады.

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«Его счастье, что мы не знали, что он в старом терминале. Он бы оттуда не ушел. Там не было целей, до которых мы не могли дотянуться. Очень хорошо работала артиллерия. Мы работали по отдельным целям, противник – по площадям. Когда мы взяли в плен российских артиллеристов, те признались, что у них есть задание: батарея должна отстрелять в день тысячу снарядов. Пять дивизионов – это примерно 15 000 снарядов, которые отрабатывали по нашей бригаде в день. Мы не понимали, как такую нагрузку выдерживают стволы, а россиянин признался: «У нас железа хватает. Бережем только людей». Наши разбивали их технику, они притягивали новую. И, скорее всего, РФ в 14-15 годах в ДАП утилизировала снаряды и мины», – рассказал генерал.

На вопрос журналиста о том, почему в аэропорту не были ликвидированы террористы Гиви и Моторола, если у ВСУ в ДАП не было целей, по которым они не могли дотянуться, генерал отметил, что эти лидеры боевиков приезжали в аэропорт только для пиара – дать очередное интервью.

«Воевали их бойцы, а они ночи в кабаках проводили», – добавил Микац.