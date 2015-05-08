Из-за обстрелов боевиков временно закрыт блокпост "Марьинка"

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, боевики пытаются вытеснить силы АТО с рубежей обороны на линии Авдеевка-Пески-Марьинка. "Именно здесь сосредоточены основные силы артиллерии врага - огонь ведется непосредственно из жилых кварталов Донецка", - отметил Андрей Лысенко.

В связи с массированными обстрелами блокпоста "Марьинка" и возможной угрозой жизни граждан пропуск через контрольные пункты в этом районе был временно приостановлен.