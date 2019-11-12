В ООС заявили о завершении первого этапа разведения войск возле Петровского

Завтра, 13 ноября, с 12.00 начнется практическая фаза разминирования в районе разведения.

На участке в районе Богдановкb и Петровского завершился первый этап разведения сил и средств, во время которого 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

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«В рамках выполнения мероприятий в рамках разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Петровское - Богдановка сегодня, 12 ноября, в 12.00 завершились третьи сутки, во время которых 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение», - заявил он.

«Сегодня с 12.00 до 12.00 следующего дня (13 ноября - УНИАН) украинская сторона проинформирует ОБСЕ через МИД о выполнении первого этапа разведения сил и средств», - отметил Агеев.

Кроме того, по его словам, за эти сутки представители ОБСЕ проведут проверку, верификацию принятых мер.

«Уже на следующий день, то есть завтра, 13 ноября, с 12.00 начнется практическая фаза разминирования участка», - добавил он, отметив, что, по сообщению ОБСЕ, мероприятия проходят в зеркальном порядке.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

Ранее разведение вблизи Петровского было запланировано на 8 ноября, но, как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.