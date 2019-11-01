Стало известно о масштабных потерях боевиков на Донбассе за октябрь
13:36, 01 ноября 2019Война
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Разведка ОС узнала, какие потери оккупанты понесли за октябрь.
В штабе рассказали, в каких случаях бойцы открывают огонь / Фото amurburg.ru
По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
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"В октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека", - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
Как сообщалось, в четверг, 31 октября, вооруженные формирования на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня.
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