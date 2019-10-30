"ВСУ могут оперативно вернуться": экс-спикер АТО напомнил об отводе сил возле Золотого три года назад

Селезнев напомнил, что события, аналогичные нынешним, уже происходили на Донбассе 7 октября 2016 года.

Украинские военные на Донбассе могут в случае необходимости оперативно вернуться на позиции в поселке Золотое, котоое они оставляют в результате договоренности о разведении войск.

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Об этом рассказал военный эксперт и экс-спикер штаба АТО Владислав Селезнев, передает «Обозреватель». По его мнению, такой шаг будет сделан, если обстрелы будут продолжаться в дальнейшем.

Селезнев напомнил, что события, аналогичные нынешним, уже происходили на Донбассе 7 октября 2016 года.

"В этот день в районе Золотого также проходило разведение сил и средств. И через некоторое время наши силы вернулись на те позиции, которые занимали раньше, в связи с тем, что со стороны пророссийских боевиков в нашем направлении постоянно раздавались обстрелы. И для обеспечения безопасности жителей в этом районе наши войска вернулись на те же позиции", – отметил он.

По словам эксперта, украинское командование при разведении сил учитывает все риски: "Они имеют возможность, во-первых, оперативно вернуться на те же позиции, во-вторых – все территории, которые оставляют украинские войска, выходя на новые рубежи, находятся под пристальным контролем наших военных".

Как пояснил Селезнев, позиции, на которые выходят украинские военные, – те самые, на которые они выходили в октябре 2016 года.

"С тех пор проводились определенные работы по обустройству позиций. Я не знаю, какое сейчас состояние этих объектов и сооружений, но в любом случае если процесс разведения сил не будет остановлен, то штабу ООС нужно будет приложить все усилия для того, чтобы перед началом зимнего периода обеспечить приличные условия для размещения украинского военного персонала", – подчеркнул он.

Также эксперт напомнил, что в районах, откуда пойдут бойцы ООС, останутся обеспечивать правопорядок представители Национальной полиции, военно-гражданского сотрудничества и других структур.