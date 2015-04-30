Порошенко о нарушении прав ветеранов: "тыловая крыса" не имеет права презирать людей, проливавших кровь

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании с председателями РГА Порошенко сообщил о случаях нарушения работодателями прав демобилизованных.

"По отдельным фактам начаты уголовные производства. И так должно быть везде. Ни одна, извините за резкость, «тыловая крыса» не имеет ни юридического, ни морального права презирать людей, которые проливали кровь за Родину и рисковали жизнью!", – сказал президент.

Читайте такжеПорошенко требует ускорить процедуру предоставления статуса участника АТООн отметил, что такими случаями должна заниматься не только прокуратура, но и руководители местных органов власти.

"Берите каждого воина за руку и помогайте ему найти работу! Это – привилегированная и наиболее уважаемая часть общества. Такое особое внимание они заслужили потом, кровью, повседневным риском для жизни", – заявил Порошенко.

Также глава государства сообщил, что поручил Правительству подготовить законопроект об усилении ответственности руководителей предприятий за несохранение за работниками, призванными на военную службу во время мобилизации, места работы, должности и выплаты заработка. По словам Президента, соответствующий законопроект в ближайшее время будет рассмотрен в Парламенте.