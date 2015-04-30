Лысенко назвал ситуацию с Правым сектором следствием "ошибки информационных структур"

Об этом в эфире 5 канала заявил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Скорее всего – это ошибка информационных структур наших силовых ведомств, которые не смогли своевременно объяснить те действия, которые происходили на Днепропетровщине. Вся эта ситуация получила такую огласку именно в социальных сетях, где можно написать все, что угодно. Я скажу, что эта ситуация не выходила из под контроля, не было официальных приказов по разоружению ребят, которые имеют большой боевой опыт и огромную мотивацию к защите Украины. И как раз речь идет о том, чтобы добровольческие подразделения входили в состав силовых ведомств и эта практика – десятки батальонов или влились в состав Национальной гвардии, или к ВСУ. Тут возник вопрос в форме, в какой добровольческой подразделение должно влиться в состав ВСУ", – отметил Лысенко.

Читайте такжеЯрош сообщил, что конфликт Правого сектора и ВСУ исчерпан"Были выставлены блокпосты в рамках официальных учений аэромобильных подразделений двух бригад. Но эта информация появилась поздно", - подчеркнул он.