Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ, а по Новолуганскому выпустили несколько мин

Боевики применяли вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями.

С начала сегодняшних суток российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк

"С начала текущих суток, 27 октября, по состоянию на 12 часов российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины. При этом в очередной раз игнорируя Минские соглашения", - сказал он.

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По словам спикера, все обстрелы противник вел ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Разрывы трех вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали после 01.20 наши защитники Новолуганского. Кроме этого здесь, а также в районе Луганского оккупанты вели огонь по украинским воинам из стрелкового вооружения, а возле Майского применили еще и гранатометы различных систем", - подчеркнул он.

Также спикер отметил, что в целях сохранения жизни и здоровья украинских воинов подразделения Объединенных сил "дали врагу достойный отпор, применяя стрелковое вооружение".

По его словам, потерь с начала текущих суток среди украинских военных нет.

Также в пресс-центре Объединенных сил сообщили, что боевики на Донбассе обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой ОБСЕ.

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"Вчера в районе населенного пункта Петровское, со стороны НВФ РФ, из стрелкового оружия был обстрелян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА был посажен. Дрон повреждений не получил", - говорится в сообщении.

В пресс-центре Объединенных сил отмечают, что незаконные вооруженные формирования регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам СММ и противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. "Это свидетельствует о попытке противника не допустить выявления представителями международных организаций вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, и других нарушений. В то же время незаконные вооруженные формирования нередко пытаются обвинить в своих действиях украинскую сторону", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 октября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов не было.