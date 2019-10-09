цей матеріал доступний українською

Россия стянула технику к границе с Украиной - офицер ВСУ (фото)

09:58, 09 октября 2019
Война
306 0
facebook.com/ukrop.bc

Читайте также"Рванул склад боеприпасов": офицер ВСУ показал видео мощного взрыва в оккупированном Донецке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). 

"Два эшелона военной техники стоят уже две недели в боевой готовности и ждут какую-то провокацию. Интересно, какую, или сами ее сделают? У российских военных даже телефоны изъяли", – написал он.

Ранее Штефан сообщал, что в течение сентября российско-оккупационные войска на Донбассе понесли значительные потери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#Россия#техника#ВСУ