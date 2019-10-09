Россия стянула технику к границе с Украиной - офицер ВСУ (фото)
09:58, 09 октября 2019Война
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О скоплении техники у границ Украины сообщил украинский офицер.
facebook.com/ukrop.bc
Россия разместила два эшелона военной техники у станции Каменская Ростовской области, в 20 километрах от границы с Украиной.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
"Два эшелона военной техники стоят уже две недели в боевой готовности и ждут какую-то провокацию. Интересно, какую, или сами ее сделают? У российских военных даже телефоны изъяли", – написал он.
Ранее Штефан сообщал, что в течение сентября российско-оккупационные войска на Донбассе понесли значительные потери.
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