Россия стянула технику к границе с Украиной - офицер ВСУ (фото)

О скоплении техники у границ Украины сообщил украинский офицер.

Россия разместила два эшелона военной техники у станции Каменская Ростовской области, в 20 километрах от границы с Украиной.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Два эшелона военной техники стоят уже две недели в боевой готовности и ждут какую-то провокацию. Интересно, какую, или сами ее сделают? У российских военных даже телефоны изъяли", – написал он.

Ранее Штефан сообщал, что в течение сентября российско-оккупационные войска на Донбассе понесли значительные потери.