Боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины

С начала суток потерь в рядах ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что сегодня противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" оккупанты осуществили пять обстрелов: дважды неподалёку от Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалёку от Опытного - из стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник трижды обстрелял позиций ОС: в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; неподалеку от Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета.

"В течение нынешних суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - информируют в штабе.

Как сообщал УНИАН ранее, в воскресенье, 29 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.