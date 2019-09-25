Главарю "ДНР" дали новое прозвище
09:19, 25 сентября 2019Война
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Прозвище появилось из-за того, что в последние годы нахождения у власти Пушилин набрал немало лишнего веса
Пушилин сильно поправился / Donbass.ua
Близкое окружение главаря "ДНР" Дениса Пушилина придумало ему кличку "пушинка".
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Об этом в блоге на "Обозревателе" написал донецкий блогер Денис Черкасов. По его словам, прозвище появилось из-за того, что в последние годы нахождения у власти Пушилин набрал немало лишнего веса.
"Для близкого окружения теперь он "пушинка". Так его называют потому, что он сильно поправился за время войны на Донбассе", – объяснил блогер.
Ранее сообщалось, что главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько.
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