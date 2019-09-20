На Донбассе вследствие обстрелов оккупантов ранены двое военных

С начала суток оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям украинских войск.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

По его словам, с начала суток оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям украинских войск.

Так, на Луганском направлении в 2.30 со стороны Доломитного из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Новолуганского.

На Донецком направлении противник начал проявлять активность утром. Около 8.00 начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, он длился более часа.

Праута добавил, что примерно в это же время из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял защитников Новогнатовки.

Кроме того, с 10.40 до 10.55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - заявил Праута.