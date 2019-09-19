Боевики спешно обустраивают укрепления на участках разведения войск - СММ ОБСЕ

В частности, фиксируются новые укрепленные позиции вблизи Петровского.

Боевики из состава российско-террористических оккупационных подразделений спешно обустраивают укрепленные позиции на участках предполагаемого разведения войск на территории Донбасса.

Об этом сообщается в последнем отчете СММ ОБСЕ, передает zn.ua.

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"15 сентября на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в жилом районе Петровского обнаружена новая траншея с северо-востока на юго-запад (не зафиксирована на изображениях от 2 сентября 2019 года) протяженностью около 240 м, ориентировочно в 400 м к востоку от восточного края участка разведения... Примерно в 900 м к северо-западу от указанных двух траншей по данным воздушного наблюдения выявлена недавно построенная позиция из двух траншей (обе протяженностью примерно 300 м)... Обнаружено почти построенное укрытие и около 20 человек в камуфляжной одежде, а также ориентировочно 12 грузовиков, одну землеройную машину и несколько кранов, которые рыли траншеи и выполняли полускрытые земляные работы возле дороги между Петровским и н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что обнаружен еще ряд новых траншей и укреплений, возникших к северо-востоку от Петровского.

Ранее сообщалось, что российская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заблокировала определения возможной даты разведения в районе Золотого и Петровского.