Командование ВС РФ усиливает подразделения оккупационных войск на Донбассе - Минобороны

Для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через не контролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ.

Командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выпускниками российских высших военно-учебных заведений и элитными спецназовцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки на пресс-брифинге.

«Командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений», - заявил он.

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Однако, по словам Гуцуляка, для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через не контролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ.

«Вновь прибывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым «новым гражданам России», работающим в системе тылового обеспечения противника. В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. В частности, 15 сентября этого года при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями так называемых «местных правоохранительных органов», был тяжело ранен российский оккупант», - отметил он.

По словам Гуцуляка, подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.