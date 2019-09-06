"Перемешали тела с землей": появилось видео сокрушительного удара морпехов ВСУ под Водяным
В сети появилось видео мощного удара морских пехотинцев Вооруженных сил Украины по позициям оккупантов на Донбассе.
Соответствующую видеозапись выложил на своей странице в Facebook блогер Серж Марко.
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По его словам, атака стала ответом на обстрел оккупантами домов мирных жителей в Водяном Донецкой области.
«Морская пехота Украины предостерегает - неудержимое желание пострелять по «укропам» в большинстве случаев приводит к преждевременной смерти... А обстрелы артой Водяного, в котором живут мирные жители, приводит к тому, что позиции коллаборационистов почему-то сметает, перемешивая тела с землей», - прокомментировал он.
Также блогер сообщил, что в результате удара были убиты или ранены по меньшей мере 12 оккупантов. Отмечается, что видео было снято еще до объявления перемирия.
Как сообщал УНИАН, 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.