"Перемешали тела с землей": появилось видео сокрушительного удара морпехов ВСУ под Водяным

В результате удара убиты или ранены по меньшей мере 12 оккупантов.

В сети появилось видео мощного удара морских пехотинцев Вооруженных сил Украины по позициям оккупантов на Донбассе.

Соответствующую видеозапись выложил на своей странице в Facebook блогер Серж Марко.

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По его словам, атака стала ответом на обстрел оккупантами домов мирных жителей в Водяном Донецкой области.

«Морская пехота Украины предостерегает - неудержимое желание пострелять по «укропам» в большинстве случаев приводит к преждевременной смерти... А обстрелы артой Водяного, в котором живут мирные жители, приводит к тому, что позиции коллаборационистов почему-то сметает, перемешивая тела с землей», - прокомментировал он.

Также блогер сообщил, что в результате удара были убиты или ранены по меньшей мере 12 оккупантов. Отмечается, что видео было снято еще до объявления перемирия.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.