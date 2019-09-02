Украинские военные понесли потери на Донбассе

1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

2 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, не совместимое с жизнью.

Читайте такжеВСУ провели успешную операцию близ Горловки - волонтер

Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.