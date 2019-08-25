Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, ранены двое украинских бойцов

Сегодня оккупанты продолжают нарушать установленный режим прекращения огня.

От начала текущих суток на Донбассе зафиксированы четыре вооруженных случая нарушения со стороны российско-оккупационных войск установленного перемирия, ранены двое украинских бойцов.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

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«От начала текущих суток, по состоянию на 11 часов, в районе проведения Операции зафиксированы четыре случая несоблюдения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Дважды противник нарушал режим прекращения огня на Луганском направлении и также дважды на Донецком», - сказал Мотузяник.

«Уже с начала текущих суток, в результате утренних перестрелок, к сожалению, имеем двух раненых военных из состава Объединенных сил. Они получают всю необходимую помощь», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС.