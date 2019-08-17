С начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня в районе ООС

Оккупанты обстреливали позиции украинских бойцов из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники трижды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС, оккупанты обстреливали позиции украинских бойцов из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Все обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» - неподалёку от Павлополя, вблизи Водяного и возле Лебединского.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 16 августа, боевики двенадцать раз нарушили режим прекращения огня.