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За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, обошлось без потерь

08:20, 17 августа 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцево и Крымское.

Потерь вследствие вражеских обстрелов среди военных ООС не было.

От начала текущих суток противник один раз обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков