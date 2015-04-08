Ситуация в Луганской области ухудшилась, ранены 2 военных - Москаль

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, боевая обстановка на контролируемой Украиной территории за минувшие сутки резко ухудшилась.

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В Золотом-4 вблизи железнодорожного пути бойца военного подразделения обстреляла диверсионная группа боевиков. С несколькими огнестрельными ранениями пострадавший доставлен в больницу. А в лесополосе возле с.Ореховое (Попаснянский район) еще один военнослужащий подорвался на растяжке. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни нет. Детали обоих инцидентов выясняются.

Также отмечается, что на нескольких направлениях произошли перестрелки и боевые столкновения между украинскими силовиками и боевиками.

В Крымском опорные пункты украинских военнослужащих в течение ночи несколько раз атаковали вооруженные группы боевиков, происходили боевые столкновения с применением автоматического оружия и минометов. Последнее столкновение было в 6.00 среды. Населенный пункт не пострадал, информация о раненых среди военных выясняется.

В течение ночи со стороны оккупированного российскими войсками с.Жолобок на автодороге "Бахмутка" неоднократно велись обстрелы 29-го блокпоста, а в соседней Новотошковке диверсионная группа боевиков приблизилась к опорному пункту военных вблизи шахты и обстреляла его из автоматического оружия. После открытия ответного огня боевики отошли. В результате перестрелки никто из наших военных не пострадал.