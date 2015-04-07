Сегодня силы АТО трижды вступали в бой с боевиками

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

При этом отмечается, что украинские военнослужащие дали врагу достойный отпор и не отступили со своих позиций.

В частности, отмечается, что наиболее напряженной была ситуация в районе Донецка. С 10.30 до 11.45 боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Опытное.

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Также сообщается, что после полуночи боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Новотошковское в Луганской области. Также в Луганской области около 15.00 враг осуществил обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Крымское из боевой машины пехоты и зенитной установки.

В целом 7 апреля с полуночи до 18.00 преступники 20 раз обстреляли позиции ВСУ.

«Российско-террористические войска четыре раза применили по нашим позициям минометы калибра 120 миллиметров», - отмечается в сообщении.