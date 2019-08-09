Баканов посетил район проведения ООС на Донбассе (фото)
В.и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках двухдневной рабочей поездки на Донбасс посетил район проведения операции Объединенных сил.
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Во время пребывания в штабе ООС одной из воинских частей и в поселке Широкино на передовой линии руководитель украинской спецслужбы ознакомился с оперативной обстановкой в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Руководитель Службы посетил коллектив Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"28 лет назад мы получили государство, за свободу и независимость которого мы боремся до сих пор. И мы должны защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине", ‒ отметил Баканов.
Руководители СБУ возложили цветы к могилам и месту гибели сотрудников украинской спецслужбы Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко, почтили память Александра Анищенко и Руслана Лужевского.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Иван Баканов во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львовскую и Закарпатскую области представил новых руководителей региональных управлений СБУ.