Баканов представил новых глав СБУ во Львовской и Закарпатской областях

Новым начальником Львовского областного управления СБУ назначен Александр Бондарук, руководителем управления СБУ в Закарпатской области стал Иван Рудницкий.

Исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Иван Баканов во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львовскую и Закарпатскую области представил новых руководителей региональных управлений СБУ.

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Об этом сообщается на Facebook-странице СБУ.

Во Львове во время представления нового начальника областного управления спецслужбы Александра Бондарука глава государства подчеркнул важность ежедневной координации совместных усилий СБУ с новым председателем ОГА Маркияном Мальским для обеспечения государственной безопасности и защиты законных прав и свобод граждан в регионе.

Зеленский, в частности, поручил СБУ выяснить обстоятельства пожара на Грибовичской свалке и последующих техногенных проблем во Львове и привлечь к ответственности лиц, прежде всего должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

В Ужгороде Баканов представил Ивана Рудницкого на должность руководителя Управления СБУ в Закарпатской области.

Баканов определил перед новоназначенными руководителями региональных управлений СБУ первоочередные задачи по обеспечению государственной безопасности, в частности, борьбы с контрабандой и противодействия системной коррупции.

Также он сообщил присутствующим о проведении СБУ совместно с ГБР, налоговой и таможенной службами Великобритании и спецслужбами Польши одной из самых масштабных операций в истории ЕС и Украины по блокированию деятельности международной группировки, которая организовала контрабанду сигарет из Украины в ЕС.