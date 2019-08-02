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Сегодня боевики на Донбассе пять раз нарушили запрет на применение оружия - штаб ООС

20:53, 02 августа 2019
Война
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REUTERS

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Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил. «Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новоселовки Второй с направления Васильевки, применяя ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных боевики обстреляли четыре раза: дважды неподалеку от Нижнетеплого с направления Обозного с применением крупнокалиберного пулемета; окраины Луганского с направления Нижнего Лозового, применяя автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие; рядом со Светлодарском с направления Лозового - применяя крупнокалиберный пулемет.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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Теги: #война на Донбассе