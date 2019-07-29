Сутки на Донбассе прошли без потерь для украинской армии

От начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

28 июля прошло без потерь для украинской армии. Обстрелы со стороны боевиков по боевым позициям ООС не зафиксированы.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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В то же время, оккупанты нарушили запрет на использование любого оружия и совершили обстрел из гранатомета по КПВВ "Марьинка".

От начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.