За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных
13:02, 03 апреля 2015Война
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В течение минувших суток в зоне АТО ранены трое украинских военных. Погибших нет.
За сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский военный / УНИАН
Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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"За прошедшие сутки вследствие боевых действий погибших среди наших воинов нет, трое получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что со времени объявления режима прекращения огня на Донбассе погибли 75 украинских военных, около 400 были ранены.
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