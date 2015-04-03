За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСитуация в окрестностях Мариуполя стабилизировалась и имеет признаки улучшения - штаб

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий погибших среди наших воинов нет, трое получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что со времени объявления режима прекращения огня на Донбассе погибли 75 украинских военных, около 400 были ранены.