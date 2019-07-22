В "ДНР" вздумали провести перепись населения

Собрать сведения о лицах, находящихся на оккупированной территории, планируют осенью.

Российско-террористическая группировка "ДНР" намерена провести перепись населения на подконтрольной ей территории Донецкой области в октябре 2019 года.

Об этом заявил "Минэкономразвития ДНР", сообщают "Новости Донбасса".

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Там пояснили, что перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории, с целью получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.

В террористической "ДНР" рассчитывают, что перепись позволит узнать точную цифру численности населения, получить сведения о его структуре и распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня.

Как сообщал УНИАН, российское оккупационное командование заставляет личный состав боевиков "Л/ДНР" подавать документы на оформление российских паспортов.