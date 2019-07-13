День на Донбассе: шесть обстрелов, ранены двое украинских бойцов

Обстрелы зафиксированы вблизи Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого и Зайцево.

На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранены двое украинских бойцов.

Читайте такжеВ Луганской области в результате обстрела боевиков поврежден жилой дом (фото)

Об этом руководитель пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге.

По его словам, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого и Зайцево.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

«На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», - добавил пресс-секретарь.