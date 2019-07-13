День на Донбассе: шесть обстрелов, ранены двое украинских бойцов
На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранены двое украинских бойцов.
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Об этом руководитель пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге.
По его словам, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы вблизи Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого и Зайцево.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.
«На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», - добавил пресс-секретарь.