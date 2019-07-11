Вице-премьер призвал Зеленского отстранить главу Донецкой ВГА из-за гибели бойца в зоне ООС

Как сообщили ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший руководителя Донецкой ОГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

Вице-премьер-министр Павел Розенко призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно отстранить от должности председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, во время сопровождения которого в зоне проведения операции Объединенных сил погиб один военный и один был ранен.

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Об этом Розенко написал на своей странице в Facebook.

«Считаю, что председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура должна немедленно начать расследование всех фактов, которые привели к гибели людей», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщили ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ОГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность ВС по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела «автомобиль председателя Донецкой ОГА, стоявший неподалеку, не пострадал».