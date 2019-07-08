Зеленский назвал "оружие", с помощью которого можно вернуть мир в Украину (видео)
17:22, 08 июля 2019Война
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Глава Украины приглашает всех, кто сомневается относительно продления санкций против РФ, посетить Донбасс.
Мир в Украину может вернуть только "дипломатическим оружием", говорит Зеленский / facebook.com/pressjfo.news
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что мир в Украину можно вернуть только "дипломатическим оружием".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.
"Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или в целом сомнения относительно продления санкций, всех я лично приглашаю на Донбасс посмотреть, сколько бед нам принесла эта война", - сказал он.
"И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине, но это возможно сделать только единственным оружием - это дипломатия", - добавил Зеленский.
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