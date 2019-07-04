Процесс реинтеграции Донбасса будет тяжелым и долгим - Разумков

Также лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что ключевым оружием в войне с РФ является информация.

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что процесс возвращения временно оккупированных территорий Донбасса будет тяжелым и долгим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал во время круглого стола в Киеве.

«Тема временно оккупированных территорий, в первую очередь, Донбасса, к сожалению, актуальна на протяжении многих лет… Мне кажется, что на протяжении последних лет она часто была политической составляющей, которая не до конца была связана с реальной политикой по урегулированию ситуации на Донбассе», - отметил Разумков.

По его мнению, отдельные политические силы и их лидеры использовали тему Донбасса для личного пиара.

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Разумков подчеркнул важность выработки информационной политики и стратегии по возврату временно оккупированных территорий.

«Это тяжелый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличии от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра. Нет, это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс. Самое страшное – не все в этом процессе хотят реального урегулирования», - заявил лидер партии «Слуга народа».

Разумков подчеркнул, что есть ряд направлений и путей, которые Государству Украина нужно будет пройти, чтобы «снова и над Донецком, и над Луганском был украинский флаг, чтобы наши пограничники стояли на всей границе нашего государства в тех рамках, в которых его признает весь цивилизованный мир».

«Одним из важных аспектов является информационная политика… Ключевым видом вооружения в этой войне является информация», - подчеркнул он.

Разумков считает, что война на Донбассе – это «первая война, в которой информация стала основным видом вооружения и часто убивает гораздо сильнее и больнее, нежели это делают пули, снаряды или мины».

Лидер «Слуги народа» сетует на то, что государство в информационном плане делает очень мало для возвращения Донбасса.

«В отношении временно оккупированных территорий нет информационной политики. Всю информацию, которую там получают, чаще всего из российских телеканалов», - добавил он.