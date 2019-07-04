В Германии начался суд над наемником "ДНР"

Обвиняемый гражданин ФРГ родился в СССР.

В немецком Дортмунде в среду, 3 июля, предстал перед судом гражданин Германии, которого подозревают в участии в боевых действиях на Востоке Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мужчина, имя которого не разглашается, находился на оккупированном Донбассе в период с 2014 до 2016 года. Однако он отрицает, что принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков.

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43-летний обвиняемый из города Лене в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия утверждает, что родился во времена СССР и что его отец был украинцем, поэтому назвал присоединение к боевикам "ДНР" на Донбассе своим "гражданским долгом". Впрочем, позже он заявил, что разочаровался в боевиках.

"Я никогда не был на фронте... Я поддерживал людей, которые обогатились на войне", - сказал обвиняемый, передает dpa.

По его словам, он занимался починкой разрушенных газо - и водопроводов, так как ранее уже работал сварщиком, а потом уже поступил в подразделение охраны, но "никогда не был на фронте".

Мужчину арестовали после прилета в аэропорт Ганновера. Его обвиняют в подготовке масштабного насильственного акта, что создает угрозу для государства, а также в нарушении закона о контроле над боевыми вооружениями.

Как сообщал УНИАН, суд в Мюнхене приговорил к двум годам и трем месяцам заключения Сергея Киселева – племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Сергея признали виновным в подготовке к участию в боевых действиях против Украины на Донбассе.