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Оккупанты выпустили 38 мин по позициям украинских бойцов на Донбассе

14:09, 30 июня 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщается на сайте Минобороны, противник во время обстрелов применил минометы запрещенных калибров.

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«По оперативным данным штаба Объединенных сил, по состоянию на 12.00 в сторону украинских позиций противником были выпущены 38 мин 120-го и семь боеприпасов 82-го калибров.

Под вражеский огонь ночью и утром попадали позиции подразделений Объединенных сил у н.п. Луганское и Новолуганское, а также Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное и Павлополь», - отмечается в сообщении.

Огонь в ответ украинские военные открывали трижды, чтобы заставить противника прекратить обстрелы. При этом запрещенное оружие военнослужащие Вооруженных сил Украины не применяли, придерживаясь взятых обязательств.

«По состоянию на данный момент ситуация остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Боевых потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июня на Донбассе оккупанты 31 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму.

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Теги: #Донбасс#война на Донбассе#ООС