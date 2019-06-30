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Враг бил по украинским позициям из запрещенной артиллерии, двое военных пострадали

08:23, 30 июня 2019
Война
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Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения / фото УНИАН

В течение минувших суток, 29 июня вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один - боевую травму.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг произвел 15 обстрелов с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 29 июня двое оккупантов уничтожены, а также один ранен.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции ОС – вблизи населенного пункта Луганское боевики применили минометы калибра 120 мм.

Ранее сообщалось, что террористы применяют беспилотные летательные аппараты для сброса гранат на позиции украинских войск вблизи Мариуполя.

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Теги: #Донбасс#война