Враг бил по украинским позициям из запрещенной артиллерии, двое военных пострадали

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

В течение минувших суток, 29 июня вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один - боевую травму.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг произвел 15 обстрелов с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 29 июня двое оккупантов уничтожены, а также один ранен.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции ОС – вблизи населенного пункта Луганское боевики применили минометы калибра 120 мм.

Ранее сообщалось, что террористы применяют беспилотные летательные аппараты для сброса гранат на позиции украинских войск вблизи Мариуполя.