В прошлом году на Нацгвардию было выделено 4 миллиарда гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель командующего Нацгвардии Украины Ярослав Сударь сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Благодаря эффективному менеджменту и имеющимся возможностям мы смогли поменять штатные расписания отдельных частей и укомплектовать их соответствующей техникой - это образцы БТР-4, БТР-3Е, бронированные машины «Кугуар» и «Спартан», бронированные Кразы. Под эти образцы техники мы ввели подготовку соответствующих специалистов», - отметил Сударь.

Читайте такжеВ Нацгвардии отчитались о потерях за время АТО: 136 военных погибли, 48 - пропали без вести«На вооружении Нацгвардии есть несколько танковых подразделений, они на сегодня находятся на передовой», - добавил заместитель командующего Нацгвардии.

Кроме того, по его словам, в Нацгвардии появились артиллерийские дивизионы и минометные батареи, применение их на переднем крае является достаточно эффективным.

Как сообщал УНИАН, Нацгвардии Украины было создано по закону, принятому Верховной радой 13 марта 2014 года.

Согласно закону, внутренние войска Министерства внутренних дел было преобразовано в Национальную гвардию - военное формирование с правоохранительными функциями, что входит в систему МВД Украины.

Согласно закону, общее количество служащих Национальной гвардии составляет до 60 тысяч.