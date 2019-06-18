На Донбассе с начала суток враг пять раз нарушил режим тишины, потерь среди украинских военных нет - штаб

На Донбассе с начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, в результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге. Он отметил, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Авдеевка по направлению Спартака - из минометов калибра 82 мм», - сказал спикер.

По его словам, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил: в районе Луганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого - из миномета калибра 82 мм и дважды вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.