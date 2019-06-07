Ад на Донбассе: в госпиталь доставили еще трех военных

В штабе ООС отмечают, что огонь террористов на Донбассе не остается безнаказанным.

По состоянию на 16.00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих, пострадавших в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганска.

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Об этом пресс-центр штаба ООС сообщил на своей странице в Facebook. Отмечается, что есть неопровержимые доказательства применения врагом артиллерии 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями.

"Только что вражеская батарея проявила себя огнем, Объединенные силы немедленно применили огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь российских оккупантов не остается безнаказанным", - добавили в штабе.

Отмечается, что силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору.

Напоминаем, что сегодня ночью враг на Донбассе обстрелял позиции бойцов ООС, в результате чего погибли двое воинов и 11 получили боевые травмы и ранения различных степеней тяжести.