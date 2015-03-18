На Луганщине взорвали железнодорожный мост

В Луганской области 17 марта на нейтральной территории неизвестными было подорвано железнодорожное полотно.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера вечером неизвестные взорвали железнодорожный мост через автомобильную дорогу на перегоне станции "Шепилово - Сентяновка" (51-й километр).

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"Мост, который, является памятником архитектуры, расположен между с. Орехово, контролируемым украинскими властями, и с. Голубовка, оккупированным боевиками так называемой "ЛНР", то есть на нейтральной территории, однако ближе к оккупированному селу", - говорится в сообщении. "Подрыв обнаружил машинист поезда, который двигался по пути с 51-м вагоном коксующегося угля, принадлежащего Алчевскому металлургическому комбинату. Во время экстренного торможения передняя часть тепловоза сошла с рельсов на железнодорожную насыпь, затем задним ходом тепловоз снова выехал на колею", - сказано в сообщении.

Пострадавших в результате подрыва моста нет. Отмечается также, что это не первый диверсионный акт на данном участке железной дороги: пути здесь взрывали 12 февраля и 9 марта.